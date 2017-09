Terminal i Københavns Lufthavn er igen åben efter afspærring

KØBENHAVN: Hele Københavns Lufthavn er åbnet igen. Terminal 2 var i en periode spærret tirsdag morgen, mens politiet undersøgte noget specialbagage.

Brød.9: Men kort efter klokken 09.30 efter godt to timer kunne terminalen åbne igen. Det oplyser Morten Bro, der er pressevagt hos Københavns Lufthavn.

Politiet var tirsdag formiddag dog ikke helt færdig i lufthavnen endnu.

- Politiet er stadig ved flyet af rutinemæssige årsager, skrev Københavns Politi på Twitter.

Politiet oplyser, at der var tale om et rutinemæssigt tjek af et fly, og at intet tyder på et "alvorligt forhold".

Der er tirsdag formiddag ikke oplysninger om, hvad det var, der tirsdag morgen påkaldte sig mistanke og førte til, at der blev slået alarm, og at politiet rykkede talstærkt ud og afspærrede terminalen.

Afspærringen af terminal 2 førte til, at flere hundrede passagerer ikke kunne komme gennem lufthavnen som planlagt. De måtte opholde sig i Terminal 3, mens de ventede på normale forhold i lufthavnen.

Selv om lufthavnen er åbnet helt igen, skal passagerer stadig væbne sig med tålmodighed.

På grund af politiets arbejde skal man stadig forvente trængsel i og omkring lufthavnen samt forsinkelser i flytrafikken, oplyser Københavns Lufthavn.

Det var tirsdag klokken 07.19, at politiet oplyste på Twitter, at terminalen blev spærret.

- Politiet arbejder i Københavns Lufthavn, og Terminal 2 er afspærret, lød det på det sociale medie.

Københavns Lufthavn oplyste, at afspærringen af Terminal 2 skyldtes en undersøgelse af noget specialbagage.

- Det er ikke muligt at tjekke ind i lufthavnens Terminal 2 tirsdag morgen. Det påvirker flyafgange ud af Københavns Lufthavn, fortalte Morten Bro tidligere.

- Man skal følge de anvisninger, der kommer fra højttaleranlæg og på lufthavnens hjemmeside, sagde han.

En lang række selskaber har check in i lufthavnens Terminal 2 - herunder Norwegian, Ryanair, Easyjet, Singapore Airlines, Finnair, Air France, KLM og Qatar Airways.

/ritzau/