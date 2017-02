PARIS: To mænd og en 16-årig pige blev tirsdag sigtet i det sydlige Frankrig mistænkt for at stå bag planlægningen af et nært forestående terrorangreb, oplyser retskilder.

De to mænd på henholdsvis 20 og 33 år blev sammen med teenagepigen anholdt i kystbyen Montpellier fredag.

De er sigtet for at have "tilknytning til en kriminel terrorvirksomhed".

Den 20-årige mand blev sammen med sin 16-årige kæreste også sigtet for at fremstille sprængstoffer i en organiseret gruppe.

Sagen blev efterforsket af en særlig antiterrorenhed, oplyser kilder med kendskab til sagen.

Efterforskere blev opmærksom på de tre sigtede, da de for flere uger siden benyttede sig af et særligt krypteret meddelelsessystem, der er udbredt blandt jihadister.

Politiet slog til fredag, efter at den 16-årige pige havde svoret troskab til den militante bevægelse Islamisk Stat på en video lagt ud på de sociale medier.

Selvmordsangreb

Forinden anholdelserne havde den 16-årige pige og hendes kæreste købt acetone og brintoverilte, der kan bruges til at fremstille hjemmelavede sprængstoffer.

Da politiet rykkede ind i lejligheden i det nordlige Montpellier, blev der beslaglagt 71 gram TATP-sprængstof.

- De var ved at forberede et nært forestående terrorangreb, sagde Frankrigs indenrigsminister, Bruno Le Roux, mandag.

Beslaglæggelser af computere og telefoner i lejligheder tyder på, at de sigtede muligvis havde udset sig Eiffeltårnet i Paris som et mål.

Dog er der "på dette tidspunkt intet, der peger i retningen af et tydeligt defineret mål", siger en kilde tæt på sagen.

Politiets mistanke går på, at den 16-årige pige skulle flygte til det irakisk-syriske område, inden hendes 20-årige kæreste ville udføre et selvmordsangreb.

Den 20-årige sigtede var i perioden fra december 2015 til december 2016 placeret i husarrest i sin fars hjem i Ardennerne, efter at han havde forsøgt at rejse til Syrien, oplyser kilder med kendskab til sagen.

/ritzau/AFP