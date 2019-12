Kvinde og to mænd sigtes for bombeplaner

KØBENHAVN:To mænd og en kvinde sigtes for at forberede bombesprængning i Danmark eller i udlandet. De skal blandt andet have forsøgt at skaffe sprængstoffet TATP.

Det fremgår af en sigtelse, som en anklager oplæser i Københavns Byret torsdag efter den landsdækkende aktion, som PET i samarbejde med flere politikredse onsdag foretog.

Der nævnes to perioder i den sigtelse, som læses højt. Først skal der i månederne op til 18. april være blevet forsøgt at skaffe sprængstoffer og komponenter til TATP, som i øvrigt kaldes "Satans mor".

Det blev for eksempel anvendt af de dømte i terrorsagen fra Glasvej i København. Det er kendt for at være særdeles ustabilt.

Forsøget skal være fortsat i en ny periode fra 4. oktober og frem til anholdelsen onsdag, fremgår det.

Ifølge dr.dk skyldes den lange pause i den påståede forbrydelse, at de to mænd i den periode var varetægtsfængslet i en sag om brandstiftelse.

De tre skal have forberedt sig ved samtaler og møder, mener politiet.

Der er ingen detaljer i sigtelsen om, hvor eller hvornår bombesprængningerne skulle finde sted. En af de to anklagere siger blot, at de skulle finde sted i Danmark eller i udlandet.

Påstanden er formuleret sådan, at de sigtede forsøgte at fremstille "en eller flere bomber til brug for en eller flere terrorhandlinger et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet".

Politiet mener, at de har brugt instruktioner i fremstilling af sprængstoffer.

Mændene nægter sig skyldige, oplyser deres forsvarere, advokat Ulrik Sjølin og advokat Mohammed Perveez. Kvindens holdning kommer ikke frem i den åbne del af retsmødet. Advokat Jacob Kiil forklarer, at han ikke har haft mulighed for at tale med hende.

Kvinden er 38 år. Hun er iført sort niqab, så håret er dækket. På hænderne har den spinkle kvinde lange sorte handsker. Hun virker skræmt af situationen.

Mændene er begge 21 år. Begge har skæg. Den ene har sit hår samlet i en dusk. Den ene kommer ind i retslokalet med gennemsigtige plastiksko på fødderne.

I retslokalet bevogtes de af flere betjente. Dommer Poul Gorm Nielsen beslutter at lukke dørene af hensyn til politiets efterforskning.

Den ene anklager siger, at politiet nu skal gennemgå mange af de effekter, som blev fundet ved onsdagens aktion.

Som begrundelse for dørlukning indgår også, at de tre endnu ikke er blevet afhørt af politiet.

