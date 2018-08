Tesla-chef sagsøgt for tweet om opkøb

To investorer har sagsøgt Tesla-topchef Elon Musk for et opslag på Twitter, hvori Musk tilkendegav, at han ville købe Tesla-aktier til en højere pris, end de blev solgt til på aktiemarkederne.

Tirsdag skrev Elon Musk, der er direktør i elbil- og batteriproducenten Tesla, på sin Twitter-profil:

- Overvejer at tage Tesla af børsen for 420 dollar. Finansieringen sikret.

Værdien af en Tesla-aktie lå på daværende tidspunkt et stykke under 420 dollar stykket. Umiddelbart efter opslaget steg værdien dog i en sådan grad, at aktiemarkedet Nasdaq for en periode lukkede for handlen med aktien.

Da handlen åbnede igen og sluttede af, lå Tesla-aktien 11 procent højere, end lukkekursen dagen før.

Det var aktionærerne i Tesla næppe utilfredse med. Til gengæld var en række investorer, der havde "shortet" Tesla-aktien, mindre tilfredse. At "shorte" er en manøvre, hvor man satser på, at en aktie taber værdi.

Manøvren går ud på, at en investor låner en aktie. Imens han har besiddelse af aktien, sælger han den og håber på, at kursen derefter falder.

Hvis kursen på aktien falder, kan investoren købe den tilbage for eksempelvis det halve af, hvad han har solgt den for.

Efter at have købt aktien tilbage leverer investoren aktien tilbage til dens oprindelige ejer og beholder selv fortjenesten af sine transaktioner med aktien.

Netop den manøvre forsøgte William Chamberlain og Kalman Isaacs. De har begge sagsøgt Elon Musk for hans opslag på Twitter.

Ifølge Isaacs var Elon Musks opslag "designet til at komplet at decimere investorer, der shortede" Tesla-aktien. Også Chamberlain sagsøger Musk for kunstigt at hæve prisen på Tesla-aktien.

Elon Musk har tidligere gjort meget lidt for skjule sin foragt for finansielle spekulanter, som han jævnligt håner på sin Twitter-profil.

Lørdag aften dansk tid havde Elon Musk ikke opkøbt Tesla-aktierne og hevet dem af børsen.

