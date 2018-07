Tesla-rigmand vil sende miniubåd til thailandsk grotte

Teslas grundlægger, rigmanden Elon Musk, vil hurtigst muligt sende en nybygget miniubåd afsted til Chiang Rai i Thailand.

Det oplyser han på Twitter.

Musk håber, at ubåden kan være en ekstraordinær hjælp til de 12 fodbolddrenge og deres træner, der sidder fanget i en thailandsk grotte på 15. døgn.

Miniubåden er nemlig så let, at den kan transporteres af to dykkere og er lille nok til at komme igennem selv de mest smalle steder.

- Den er ekstrem robust, skriver Musk på Twitter.

Ubåden er udviklet i samarbejde med SpaceX i Los Angeles, ligesom at udviklerne har været i tæt dialog med grotteeksperter.

Tesla-grundlæggeren udtalte tidligere på ugen, at han ville høre, hvad han kunne for at hjælpe med den store redningsaktion i Thailand.

Lørdag morgen landede ansatte fra SpaceX og The Boring Company, der begges ledes af Elon Musk, i Thailand.

Og lørdag aften dansk tid fortæller Musk så, at byggeriet af miniubåden er i gang.

Miniubåden forventes at stå færdig tidligt søndag morgen dansk tid. Herefter tager det 17 timer at fragte den til Chiang Rai i Thailand, hvor redningsaktionen finder sted.

Tesla-grundlæggeren skriver på Twitter, at han beundrer fodboldholdets mod.

- Jeg fortsætter med at være forbløffet over de modige, ukuelige og vedholdende børn og dykkerholdet i Thailand, skriver Elon Musk på Twitter.

De 12 drenge og deres fodboldtræner har befundet sig omkring fire kilometer inde i grotten i 15 dage. Lørdag den 23. juni løb de ind i grotten og blev overrasket af buldrende regn, der oversvømmede grotten.

Ni dage senere - mandag den 2. juli - blev de fundet, og siden har dykkere og redningsfolk hjulpet dem dybt inde i mørket, hvor de sidder på en mudderbanke.

Det menes, at myndighederne vil forsøge at lære drengene så mange dykkeregenskaber, at de kan komme ud med hjælp fra de uddannede dykkere.

Vandet ventes først at trække sig tilbage om fire måneder, når regntiden slutter.

/ritzau/