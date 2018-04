Test: Huawei P20 Pro - skarpt flagskib

MOBILER: Huaweis forrige store satsning her i lille Danmark var den ganske imponerende Huawei Mate 10 Pro. En telefon som Mobilsiden.dk tilbage i november gav hele fem-en-halv stjerner.

Med P20 Pro satser Huawei stort på kameraet med hele tre linser på bagsiden, men der følger også andet nyt med i den 180 gram tunge firkant.

Design, display og lyd

Huawei P20 Pro byder på afrundede sider, en glat blank og meget fingeraftryks indbydende bagside, samt en meget omtalt udskæring på fronten. Om man kan lide den lille udskæring i displayet, er op til den enkelte. Dog vænner man sig meget hurtigt til det, og hvis ikke, kan man via en software indstilling skjule den.

FAKTA Huawei P20 Pro: Specifikationer Mål: 155 x 73.9 x 7.8 mm, 180 gram

Display: 6,1” AMOLED 18:9 (1.080 x 2.240 pixels), 408 PPI

Processor: Kirin 970, NPU, 6 GB RAM

Grafikchip: Mali-G72 MP12

Batteri: 4000 mAh, 58 % på 30 minutter via USB 3.1 Type-C

Lagerplads: 128 GB + udvidelse med microSD-kort op til 256 GB

Bagkamera: 40 MP RGB (f/1.8) + 20 MP monokrom (f/1.6) + 8 MP telefoto (f/2.4), HUAWEI AIS, 4D predictive focus, 5x Hybrid Zoom, 4K og 960 FPS-videooptagelse

Frontkamera: 24 MP, f/2.0

Netværk: 2G/3G/4G LTE

Software: Android 8.1 med EMUI 8.1

Andet: IP67-certificering, Bluetooth Hi-Res Audio, stereo-højttalere

Pris: Vejledende kr. 6.299,-. Se prissammenligning på Huawei P20 Pro her.

De fysiske knapper på telefonen er fornuftige at trykke på. Selvom telefonen er glat, så ligger den overraskende trygt og godt i hånden. Den er utroligt flot bygget og oser af kvalitet - det er bestemt på højde med hvad Samsung og Apple kan præstere.

Der er intet minijackstik i P20 Pro, men den kommer dog både med en adapter samt et par udmærkede hovedtelefoner med USB-C stik.

De tre linser på bagsiden af telefonen stikker længere ud end normalt, og designmæssigt er det ikke optimalt. Telefonen kan pga. dette vippe en smule når den ligger på et bord, men det er ikke et problem, som man så det med Sony Xperia XZ2.

P20 Pro kommer med en stor 6.1" skærm, 0.1" større end i Mate 10 Pro. Displayet er af typen AMOLED og leverer en opløsning på 1080x2240 pixels. Skærmen er helt på højde med Samsungs, som tidligere har været anset som kongen af disse. Farverne kan have en tendens til at være lidt overdrevne, men det kan med fordel ændres i telefonens indstillinger. Der er masser af lysstyrke at hente, og man har aldrig problemer med at se, hvad der foregår i skærmen, selv i skarpt sollys.

Huawei P20 Pro spiller i stereo, og den gør det med overbevisning. Lyden fra højttalerne er rigtig god og med en overraskende dybde. Selv ved maksimum volumen, er der ingen forvrængning at spotte.

Software, hastighed, netværk og batteri

Huawei P20 Pro kommer med nyeste Android, version 8.1, samt sikkerhedsopdatering fra marts måned. Huawei har desuden opdateret deres EMUI til version 8.1, og det er udelukkende til det positive. EMUI har tidligere været præget af en meget aggressiv strømstyring, som har lukket ned for vigtige processer og ikke givet brugeren alle notifikationer fra diverse apps.

EMUI er stadig EMUI og passer godt, måske lidt for godt, på apps ikke sluger dit batteri i baggrunden. Men som tidligere har man kunnet tilpasse hvilke apps, der gerne må køre i baggrunden, og netop den del virker meget bedre nu. De problemer, jeg tidligere har haft med EMUI, har jeg ikke oplevet med Huawei P20 Pro.

Generelt er softwarens design ikke det pæneste på markedet, og det trænger efterhånden til en grafisk opdatering. Men dog har det virket problemfrit og flydende for mig, og jeg er meget tilfreds. Huawei har desuden arbejdet tættere med Google denne gang, hvilket kan ses ved implementering af Google Assistant og Google beskeder til SMS.

Du kan læse mere om softwaren i vores første indtryk af Huawei P20 Pro her.

Huawei fingeraftrykslæser og ansigtsoplåsning fungerer fantastisk - ansigtsoplåsning virker endda i mørke.

Selvom det er samme processor i P20 Pro, som man finder i sidste års Mate 10 Pro, så har ydelsen været helt i top. Ikke et eneste øjeblik har jeg tænkt, at der godt kunne have været flere hestekræfter tilgængelige.

Dybere integration med Googles tjenester i Huawei P20 Pro. Fx. kommer den med Google Assistent og Google Beskeder.

Da jeg først fik gang i Huawei P20 Pro, havde jeg lidt problemer med samtalekvaliteten. Jeg har siden ingen problemer haft. Både dækningen, samtalekvaliteten og dataforbindelsen har været fænomenal.

Selv i vores sommerhus med meget begrænset mobildækning har jeg kunnet tale og faktisk høre andre tydeligt i ørestykket. Det hører til sjældenhederne. På mange telefoner oplever jeg desuden dataudfald på min daglige cykeltur mellem Østerbro og Værløse, men ikke et eneste har jeg haft med P20 Pro.

Stort flot display på Huawei P20 Pro.

Batteriet på Huawei P20 Pro er på massive 4000 mAh, og den bliver leveret med en TÜV certificeret superoplader. Det betyder ifølge Huawei op til to dages brug, samt opladning fra 0-58% på en halv time. Der er ingen tvivl om, at batteriet på P20 Pro er imponerende, og jeg har haft utroligt svært ved, at komme under 50% batteri efter en dags brug.

Når man så endelig skal have den en tur i opladeren, så går det uden tvivl hurtigt. Jeg har ikke helt kunnet opnå den hastighed, som Huawei praler med. Mine tests siger i gennemsnit fra 0-48% på 30 min, hvilket også er ganske imponerende.

Kameraet

Ved præsentationen af Huawei P20 Pro blev der lagt stor vægt på telefonens evner indenfor fotografering. Den kommer med ikke mindre end tre linser på bagsiden: En 8 MP telefotolinse, 20 MP monokromsensor og en hele 40 MP RGB-sensor.

Det lyder imponerende, og det er det også. Med deres Leica VARIO-SUMMILUX-linse får man hele 3 x optisk zoom og 5 x hybridzoom, som kombineret med Huaweis AIS stabilisering giver imponerende resultater. Der er også super slow-video at finde ombord med 960 billeder i sekundet:

Specielt i mørke imponerede Huawei P20 Pro mig. Se her en sammenligning mellem sidste års Huawei Mate 10 Pro og P20 Pro:

Huawei P20 Pro’s nat funktion hiver imponerende meget lys ind. Generelt er billederne fra Huawei P20 Pro ret overbevisende:

Det har været en fornøjelse, at bruge P20 Pro’s kamera i dagligdagen. Specielt Huaweis indbyggede AI, som automatisk registrerer omgivelserne og tilpasser sig dertil, har gjort brugen af kameraet utroligt brugervenligt og leveret gode resultater. Der er ingen tvivl om, at den vil gøre det lettere for amatøren at tage bedre billeder.

Der kan være en tendens til lidt overdrevne farver og billedskarphed, men resultatet er stadig rigtig flot. Man kunne godt ønske sig lidt mindre softwaremanipulation.

Er du lidt mere avanceret, er der også en Pro funktion, hvor man kan skrue på alle indstillinger.

Huawei stormer frem

Det er intet mindre end en imponerende pakke, Huawei har leveret denne gang. Fremragende stor skærm, design, lyd, batteri og ikke mindst kameraet imponerer.

Det eneste negative, jeg har at sige om Huawei P20 Pro, er softwaren. Nærmere betegnet Huaweis EMUI brugerflade, som ligger ovenpå Android 8.1. Det har fungeret uden problemer, men jeg ville ønske Huawei gik lidt mere Googles vej her. Det kræver mere tid at komme i gang med en Huawei, fordi man skal ind og give tilladelse til hvilke apps, der må køre i baggrunden. Men når det er gjort, så fungerer det uden problemer.

Ved siden af min test af Huawei P20 Pro har jeg brugt Samsung Galaxy S9+, og jeg er ikke i tvivl om, hvilken jeg ville vælge af de to. Huawei P20 Pro giver dig et bedre kamera og et bedre batteri for omkring 2000 kr. mindre, uden du går på kompromis på andre områder.

En enkelt ting jeg vil nævne er, at Huawei ikke tidligere har imponeret med softwareopdateringer. Jeg kan ikke melde tilbage omkring dette nu på P20 Pro, men vil følge op på det senere.

Jeg er dog slet ikke i tvivl om, at Huawei P20 Pro skal have 6 ud af 6 stjerner. Godt gået Huawei.