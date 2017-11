Test: Så skrøbelig er den nye iPhone X

MOBILER: iPhone X er en af de mindst holdbare smartphones Apple hidtil har produceret. Faren for brud, når telefonen tabes, er skræmmende stor. Det viser en holdbarhedstest som Squaretrade har foretaget.

Skalaen går fra 0 til 100 point, hvor 100 point er lig med en høj risiko brud og andre skader.

Ved fald direkte ned på skærmen, fald på siden og fald på bagsiden scorer iPhone X den tvivlsomme topkarakter på 100 point. Det gør sig også gældende i den såkaldte "tumletest". Sammen med de andre parametre giver det en samlet score på 90 point.

I den samme type test fik iPhone 8 og iPhone 8 Plus henholdsvis 67 og 74 point. Samsung Galaxy Note 8 endte på 80 point. iPhone 7 og iPhone 7 Plus fik sidste år vurderingen "medium risiko", mens iPhone X ligger i "høj risiko" for at gå i stykker.

- På trods af Apples påstand om, at deres glas er det mest holdbare nogensinde på en smartphone, så er iPhone X den mest skrøbelige iPhone, vi nogensinde har testet. Telefonens skrøbelighed og de høje reparationspriser gør den til definitionen på en telefon med høj risiko, siger Jason Siciliano, vice president global creative director hos SquareTrade.

Squaretrades test af iPhone X viser, at den ikke er ret robust.

Grafik: Squaretrade

Tilbage i april testede Squaretrade Samsung Galaxy S8 og Galaxy S8+, der klarede sig historisk dårligt i drop-testen. Ingen telefon havde nogensinde klaret til så dårligt i testen fra Squaretrade, lød det dengang.

Men nu har Apple slået Samsung når der måles på risikoen ved fald.

Den nye iPhone X koster knap 9.000 kr. i billigste udgave.

