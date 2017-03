MOBIL: 17 år er længe siden. Tv-serien Friends kørte på sit højeste, Bill Clinton gik af som amerikansk præsident, og Nokias legendariske 3310-mobiltelefon fik sin debut.

126 millioner eksemplarer blev det til i de fem år mobilen blev solgt - mere end nogen af iPhone-modellerne.

Den lille 3310’er havde en overkommelig pris, den var enkel i brug og den var så hårdfør, at dens holdbarhed har opnået kultstatus.

Men nu er den altså tilbage, sammen med et nyt Nokia-selskab, den trofaste mobil.

Det er derfor ikke uden en vis portion nostalgi at jeg nu får et gensyn med den notoriske 3310’er i sinenye 2017-klæder.

En dumb-phone

Den kan ikke gå på Facebook, den kan til nød gå på nettet, den tager elendige fotos, og den 2,4 tommer store farveskærm er både for lille og for grovkornet.

Specifikationer og gigabytes er dog i høj grad irrelevante her. Den nye Nokia 3310 er, ligesom sin forgænger, en pålidelig mobil, der brillerer til tre ting: Opkald, SMS’e og tidsfordriv med spillet Snake.

Sidstnævnte er tilbage i fuld vigør i en opdateret og farverig variant. Jagten på ’high-scoren’ afvikles faktisk ganske flydende - det får en næsten til at glemme, at spillet, og dusinvis af kloner, i forvejen findes til både Android, iOS og Windows Phone.

Selve tasterne klikker og lystrer som de skal også til andet end Snake. Men jeg opgiver hurtigt at taste mere end få tegn i mine beskeder eller mails.

Mine T9-tastatur-skills er nemlig rustet væk for længe siden.

Tåler tæsk

Kort sagt, så er det ikke meget mobil du får med en 3310 - selv i den opdaterede variant.

Heldigvis er prisen på knap fem hundrede kroner overkommelig.

Men selv om den er billig, får du en mobil som er pålideligheden selv. Den kan klare op til 25 dages standby på en enkelt optankning og fungerer altså længe efter, at din iPhone eller Android-mobil har givet op.

Samtidig er det gedigen Nokia-kvalitet det her. Den er let og fiks, men virker bundsolid. Nokia er desuden mestre i at sprøjtestøbe plast til at føles mere adeligt end det egentlig er.

Finishen er nærmest upåklagelig.

Det eneste der ærgrer mig her, er at man ikke kan vælge skræddersyede covers som med originalen. Det ville ellers give mange hipster-points, at troppe op med ens egen custom-3310’er.

Skal du købe den?

Sandsynligvis ikke. Mobilverdenen er lysår foran den bedagede elektronik, som 3310 (2017) byder på. Man begynder faktisk at finde brugbare smartphones tæt på det prisleje.

Køb den af ren og skær nostalgi - eller måske til junior eller senior.

Når det er sagt, så kan jeg se 3310’eren fungere som den perfekte back-up for nogle.

Pålideligheden er jo i top og dens skrabede teknikblad kan vise sig at være dens største styrke.

Det er rart - for nogle endda nødvendigt - at kunne slippe for mails, tweets og andre distraktioner af og til.

For mit vedkommende vil det gøre det enklere at nyde udflugten, ferien eller middagen uden afbrydelser.

Og skulle det være vigtigt nok, så er jeg sikker på, at med en 3310’er i lommen, kan man altid få fat i mig.

Artiklen bringes i samarbejde med Mobilsiden.dk