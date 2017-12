Test af allergi mod antibiotika indeholder fejl

Patienter, der siden 1. maj har fået at vide, at de kan tåle ampicillin og amoxicilling, kan have fået et forkert resultat. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen kender ikke det præcise antal af prøver, der kan indeholde fejl. Men i Østdanmark er der tale om mindst 2500 prøver, som potentielt kan indeholde fejl, oplyser styrelsen.

Patienter, der har fået at vide, at de kan to tåle de to antibiotikamidler, skal testes på ny.

De pågældende personer skal være opmærksomme på dette, hvis de behandles i julen.

- Hvis du er blevet testet for antibiotikaallergi i perioden 1. maj og frem og får behov for antibiotika, skal du sikre dig, at den læge, der ordinerer antibiotika, er bekendt med, at du kan være allergisk over for visse præparater, siger overlæge Gordon Thomas Jehu fra styrelsen.

Der er ikke tale om en alvorlig situation, forklarer overlægen.

- Risikoen for at en patient har fået et forkert resultat er lille, men ind til det er afklaret, om en ny test er nødvendig, skal den testede patient sikre sig, at eventuelle behandlere er bekendt med, at vedkommende kan være allergisk overfor ampicillin og amoxicillin, siger Gordon Thomas Jehu.

- Det er lægen, der skal vurdere om en ny allergitest er nødvendig, og om en afklaring kan vente, til man har talt med sin læge efter nytår.

