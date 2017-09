Test din viden om mågerne

Måger er blevet en fast del af bybilledet i mange danske kyst- og havnebyer.

Mange elsker at hade dem, mens andre går i forsvar for mågerne og siger, at de også skal have lov at være her.

Men hvor meget ved du egentlig om mågerne? Vidste du for eksempel, at danskerne førhen spiste en del måger?

Prøv din viden her: