Test: Lille bil puster sig op til noget større

Det swinger for Swiften. Suzukis minibil spiller med held på, at den opleves større, end dimensionerne tilsiger. Og kører bedre end de fleste fra denne klasse.

Tilmed rundes der af med konkurrencedygtige priser, lavt benzinforbrug og masser af udstyr for pengene.

Så kort kan det sammenfattes om tredje generation af Suzukis populære minibil, der fås til priser fra 133.970 kr. (inkl. lev.) med 1,2 liters benzinmotor og laveste udstyrsniveau Club.

Testbilen var næste udstyrstrin Action til 145.970 kr. med ekstraudstyr for 13.000 kr., så prissedlen lød på stadig meget fornuftige 158.970 kr.

Merprisen er i øvrigt mere end en overvejelse værd. For de penge får man udover metallak til 5000 kr. også aut. nødbremse, adaptiv fartpilot og indbygget navigation. 13.000 kr. for den slags ekstraudstyr er rørende billig.

Charmerende

Således økonomisk fornøjet må vi ud på landevejen, hvor Swiften for alvor udfolder sin charme. Her demonstrerer den glimrende og næsten "voksenbil"-prægede køreegenskaber, og er klassens "køremester" Fiesta’s største udfordrer - dog uden helt at nå Ford-minibilens niveau.

Når det gælder selve kørekomforten - udsyn, affjedring og støjniveau - er den lille Suzuki mere gennemsnitlig. Asfalt- lapper slår ret hårdt igennem, og der er en del vindstøj ved motorvejsfart - men uden at være egentlig generende.

I kabinen med knap så lækre materialer som i konkurrenter a la VW Polo, Ford Fiesta og Peugeot 208 er der fin plads. Som en af klassens højeste biler er rumfornemmelsen god, og bagsædepladsen kandiderer til prisen som segmentets bedste.

Det gør til gengæld bagagerummet ikke. Med en kapacitet på kun 265 liter overhales Swift i denne disciplin af de fleste konkurrenter.

Modsat forholder det sig med hensyn til udstyr. Selv i basisversionen bydes der bl. a. på elrudehejs, læderrat, forsædevarme, 16" alufælge, aircondition, multimedie-skærm med bakkamera, DAB+ radio, Bluetooth og Apple CarPlay. Udstyr man som tidligere nævnt på meget attraktiv vis kan udbygge for kun 13.000 kr.

To motor-varianter

Swift-modellen fås med enten en 1,0 liters trecylindret benzinmotor på 112 hk (priser fra 153.970 kr.) og som i testbilen en 1,2 liters firecylindret 90 hk benziner.

Den udfører sit arbejde ok og præsterer flot benzinøkonomi - fabrikken siger 23,3 km/l - men gå af hensyn til de flere kræfter hellere efter den kraftigste og mest moderne af de to motorer - også selv om benzinøkonomien er lidt ringere (21,3 km/l). I praksis vil forskellen alt andet lige være minimal og 1,0’eren klær’ altså Swiften bedst.