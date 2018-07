Testnederlag til Jammerbugt

FODBOLD: Jammerbugt FC er i gang med opladningen til den kommende sæson i 2. division, men onsdag var der ikke alt for meget positivt at tage med, da holdet tabte en testkamp med 1-0 på udebane til Aarhus Fremad.

- VI må indrømme, at spillerne så noget trætte ud i dag. VI har kørt dem hårdt. Vi spillede mandag (en sejr på 5-0 over Holstebro, red), trænede hårdt tirsdag, og så kamp igen onsdag. Og det kunne ses. Jeg synes, det blev lidt bedre, som kampen skred frem, men det var ikke en stor kamp for os, siger træner Bo Zinck.

- Mentalt er det fint, at vi ikke giver så mange chancer væk på en dag, hvor vi ikke spiller godt. Og vi ved bare, at det er et hårdt program i øjeblikket. Sådan er en opstart. Sidste år spillede vi også en skidt testkamp mod Aarhus Fremad, så vi kan da håbe, at der venter de samme resultater, siger Bo Zinck med et grin.

På søndag spiller holdet endnu en testkamp mod AaB’s Danmarksseriehold.