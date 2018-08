TFC-chef: Vi kan slå alle

FODBOLD: Bo Stougaard Thomsen kan nu skrive en sejr som divisionstræner på sit CV. Søndag hentede Thisted FC nemlig den første divisionssejr i sæsonen, ja faktisk i hele 2018. Med 4-0 mod Lyngby BK understregede thyboerne, de er på rette vej, mener TFC’s cheftræner.

- Vi kan vinde over alle. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det svar fik jeg. Fra at være tæt på at vinde i nogle af sæsonens andre kampe slog vi en superliga-nedrykker, som har spillet nogle gode kampe i sæsonens begyndelse. Det giver en god fornemmelse, siger Bo Stougaard Thomsen.

Cheftræneren hæfter sig ved, at man tog flere af de gode defensive takter fra sæsonens tre første kampe med videre. Samtidig viste thyboernes især i kampens første 45 minutter, at de i spillet med bolden også kunne udfordre Lyngby BK, mens det i anden halvleg mere blev en rendyrket kontrakamp for TFC.

At thyboerne nu er blevet bedre venner med bolden, og at TFC i sæsonens fjerde forsøg hentede fuld gevinst i NordicBet Ligaen giver grobund for optimisme i TFC-lejren. For med en defensiv, der kun har lukket tre mål ind i fire kampe, ser defensiven ud til at være på ret kurs.

- Selv for et offensivt indstillet Lyngby-hold var vi svære at score imod. Det giver en fantastisk følelse, at de godt nok skal krige for at score mod os. Det giver tryghed, siger TFC-cheftræneren.

TFC er med søndagens sejr et af i alt seks hold i 1. division, som har fem point efter fire runder.