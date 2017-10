TFC-forsvarer: Vi har stadig meget at lære

FODBOLD: Svipser. Sæsonens største overraskelse i dansk elitefodbold, Thisted FC, led søndag sæsonens tredje nederlag i 14 runder.

1. divisions nu delte tophold kom til kort, da Nykøbing FC søndag nedkæmpede thyboerne. TFC-forsvarer Jeppe Svenningsen rangerer kampen som en af oprykkernes dårligste i dette efterår.

- Vi vil gerne stå kompakt på banen, arbejde ud fra det og have et aggressivt udtryk. Det udtryk var der ikke. Vi var der ikke duellerne. De fik lige en meter eller to til at kunne vende på. Det gjorde bare, de kom nemt til chancer og spillede forbi os. Det skal vi arbejde videre med, siger Jeppe Svenningsen.

Forsvarsspilleren, der under Joakim Mattsson gør sig som den venstre at thyboernes tre centrale forsvarsspillere, bruger udtrykket "en lærestreg" om søndagens nederlag. For thyboerne lagde ikke nok energi i kampen, mener han.

Trods lærestregen mener Jeppe Svenningsen, thyboerne ikke tog for let på opgaven. Men svipsere vil komme i en sæson for alle mandskaber, mener han.

- Der kommer selvfølgelig svipsere igen, og der kommer også en mere, og sådan er det. Så må vi arbejde ud fra det. Vi lærer meget af sådan en kamp, er jeg sikker på. Vi er stadig et ungt hold, der skal lære meget i denne række, siger Jeppe Svenningsen.

Søndagens startopstilling for TFC vidnede da også om et ungt oprykkermandskab. Kun fem af de foretrukne 11 spillere har rundet 25 år, mens alderspræsidenten er Allan Høvenhoff på 27 år.