TFC har matchbold

THISTED: Thisted FC gjorde deres pligt og tog det første skridt på vej mod at sikre oprykningsbilletten, da de lørdag slog Midtthy på hjemmebane med 3-1.

Selvom det på papiret var toppen mod bunden, var det en uhyre spændende kamp. Midtthy var sikret overlevelse i rækken men ville gøre alt for at drille Thisted.

Anders Sjælland fra Midtthy testede træværket efter bare fire minutters spil, men minuttet efter gjorde Alex Zefting det til 1-0 til TFC i den anden ende.

Midtthy holdt sig inde i kampen, da Rasmus Nikolajsen omsatte et straffespark til mål.

- Midtthy kom med hele kavaleriet. Det er en flok store og stærke spillere, og det havde vi ret svært ved at håndtere, siger Thisted-træner Torben Kjær, der dog kunne gå til pause foran med 2-1, da Rasmus Salomonsen scorede på hovedstød i de døende sekunder.

Afgørende periode

Midtvejs i anden halvleg havde Midtthy en god periode, hvor de fik presset Thisted-spillerne i bund med lange bolde, men bolden kom ikke over stregen, og i stedet gjorde Rasmus Salomonsen det til 3-1 på et fremragende langskudsmål.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med vores indsats. I min verden kunne den godt have endt uafgjort, uden at det havde været ufortjent, siger Midtthy-træner Søren Bak.

Med sejren har Thisted FC kun én kamp tilbage, og en sejr vil sikre dem en plads i serie 2.

- Der er kun én vej frem nu. Jeg tror, at kampen i dag var den sværeste. Vinderup er selvfølgelig et velspillende hold, men de har intet at spille for. Drengene gør det helt fantastisk, og nu tager vi til Vinderup og spiller for at sikre oprykningen, fortæller Torben Kjær.