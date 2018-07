TFC holdt stand mod Silkeborg

FODBOLD: Thisted FC åbnede søndag sæsonens pointkonto i første forsøg. Med 0-0 ude mod Silkeborg IF’s superliganedrykkere, hentede thyboerne et vigtigt point i denne sæsons kamp for at overleve i 1. division.

Efter otte minutter fik thyboernes halvlegens bedste mulighed. Den nyslåede TFC-anfører Mathias Pedersen pillede kuglen ned fra en halv meters højde på en dyb bold. I afslutningsøjeblikket svigtede teknikken omvendt for kreatøren. Fra sin frie plads i feltet sparkede han snert forbi.

Et par minutter senere spillede Silkeborg en lang bold, og nedfaldsbolden landede for fødderne af Shkodran Maholli, der tvang Mathias Rosenørn i TFC-målet ud i en redning ved målmandens venstre stolpe. Kort efter var det så Mads Vangs tur til at teste Thomas Nørgaard i Silkeborg-buret med et fladt spark i feltet.

Som halvlegen skred frem, fik gæsterne fra TFC sværere ved at true på kontrastød og dybe bolde, mens hjemmeholdet på JYSK Park pressede på med indlæg og hjørnespark. Lige ved og næsten karakteriserede de rødblusedes forsøg på at sætte måltavlen i gang. Silkeborgs Vladimir Rodić knaldede eksempelvis kuglen lige over mål på en helflugter efter hjørne med 10 minutter igen af de første 45 minutter.

Kort efter sidebyttet var det så en anden tilbagevendt TFC’ers tur til at misbruge en åben målchance i det lille felt. Jeppe Mehl sparkede lige forbi mål, da han efter noget klumpspil i feltet trak sig fri af sin oppasser.

10 minutter efter sidebyttet lykkedes det for thyboernes enlige angriber i startopstillingen, Sakari Tukiainen, at snyde Silkeborgs offsidefælde. Let presset sparkede finnen fladt, men Thomas Nørgaard fik fingerspidserne på kuglen og viftede bolden forbi. Det mente thyboerne i hvert fald, for de protesterede over, der blev dømt målspark.

Herefter tegnede det samme billede sig som før pausefløjt. Silkeborgenserne tog bolden mere og mere til sig og tiltvang sig et væld af dødbolde.

Thyboerne kæmpede dog det ene point hjem i NordicBet Ligaens sæsonåbner, efter udeholdet i anden halvleg mere eller mindre spillede med 11 spillere på egen banehalvdel.