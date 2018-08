TFC klaskede superliga-nedrykker

FODBOLD: Thisted FC skulle bruge fire forsøg, men så lykkedes det også for thyboerne at vinde i denne sæsons NordicBet Liga. Hjemme mod Lyngby BK satte TFC kontramaskinen i sjette gear og moste superliga-nedrykkerne med 4-0.

Efter godt otte minutters spil truede Thisted FC for første gang Lyngbys felt med et indlæg. Kort forinden forsvarede thyboerne sig i en 6-3-1-opstilling omkring eget felt. Forsvarsmuren forhindrede dog ikke hjemmeholdet på Sparekassen Thy Arena i at trække fra Lyngbys superliga-nedrykkere.

For de blå-hvide første indlæg ramte panden på tilbagevendte Sakari Tukiainen i front. Den finske eneangriber dirigerede indlægget op i højre målhjørne, og så var TFC foran 1-0.

Den finske frontløber fordoblede føringen efter 26 minutter. Jeppe Mehl snød lyngbanernes offsidefælde og kom til frit skud. Unge Osker Snorre parerede i første omgang. Returen røg på tværs af målet hen til en helt blank Sakari Tukiainen. Finnen ekspederede sikkert kuglen i et tomt mål med en inderside, og så havde TFC på mindre end en halv time scoret flere mål end i de tre første kampe tilsammen.

Nede med 2-0 satte Lyngby sig endnu mere på spillet, end det var tilfældet i 1. divisionskampens begyndelse. Efter 33 minutter opstod gæsternes største chance før pausen. Roma-lejesvenden Rezan Corlu sparkede her over mål på et frit skud fra en position nær straffesparkspletten, og efter sidebyttet fortsatte Lyngbys dominans med bolden.

Allerede to minutter inde i anden halvleg var Lyngby igen tæt på at reducere. Michael Lumb var løbet med frem i feltet for sjællænderne og headede mod det lange hjørne. Mathias Rosenørn i Thisted-buret formåede at vippe læderet over overliggeren.

Presset fortsatte halvlegen ud med flere farlige forsøg fra gæster, mens TFC på lurede kontrastød.

Sådan et afsluttede tremålsskytten Sakari Tukiainen på fornem vis efter 64 minutter. Jeppe Mehl assisterede med et indlæg fra venstre, og finnen tog indlægget ned, satte i samme bevægelse sin oppasser og tæskede bolden fladt i mål.

Endnu bedre blev det for thyboerne med seks minutter igen af den ordinære spilletid, da backen Matias Fjeldal Olsen trak med frem. Backen sparkede fra hjørnet af feltet. Med et fladt spark første gang sendte han kuglen i det lange hjørne til 4-0.

Målet til 4-0 blev kampens sidste, og med resultatet har både Lyngby og TFC fem point efter fire spillerunder i 1. division.