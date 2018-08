TFC missede sejren

FODBOLD: Thisted FC snublede på målstregen, da de søndag var marginaler fra at hente sæsonens første fulde gevinst i NordicBet Ligaen, men måtte se Næstved Boldklub udligne til 1-1 til slut.

250 minutters fodbold plus tillægstid skulle der til, før Thisted FC scorede holdets første mål i denne sæsons 1. division. I de to første runder gik thyboerne målløse fra banen, men søndag brød Andreas Heimer dødvandet efter 70 minutter, da han bragte TFC på 1-0 ude mod Næstved Boldklub.

Andreas Heimer fik søndag sin første startplads i sæsonen, og den kvitterede han for på fornemmeste vis. Næstved forsøgte at sparke en bold fra kanten af feltet væk, men i stedet for at ryge ud af kommunen ramte bolden en grønbluset Næstved-spiller for så at dumpe ned for fødderne af thyboernes Andreas Heimer.

TFC’s nummer 8 tog bolden til sig og efter et kort træk trykkede han af lige uden for feltet. Skuddet strøg i kassen bag Næstveds Jacob Pryts Larsen, som blev fanget på det forkerte ben, og som derfor kunne se kuglen stryge ind i målmandens højre side.

Målet så længe ud til at sikre thyboerne sæsonens første sejr, men i overtiden smed gæsterne to point. Hjemmeholdets Ahmed Hassan sørgede for målet til 1-1.

Derfor står det eneste nordjyske hold i 1. division nu med to point efter tre runder. Det er lige nu nok til at kravle over nedrykningsstregen, som Silkeborg IF og FC Roskilde ligger under med et point.