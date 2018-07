TFC skal blive bedre venner med bolden

FODBOLD: Bolværket bestod - boldomgangen var en anden snak. Sådan kan man opsummere Thisted FC’s sæsonåbner i NordicBet Ligaen, hvor thyboerne snuppede det ene point mod Silkeborg IF.

- Det mest positive er, at vi 100 procent fulgte vores gameplan, på trods af den var hård, og vi kom til at stå dybt. Vi arbejdede stenhårdt. Vi skal være skarpere til at spille os ud af modstanderens pres, så vi ikke får så tunge perioder, hvor vi står defensivt, siger TFC-anfører Mathias Pedersen.

Sammen med resten af udeholdet på JYSK Park kunne han i nullerten se, at TFC formåede at lukke ned for Silkeborgs spil centralt, og at hjemmeholdet også havde svært ved at skabe overtal på kanterne.

TFC forsvarede med 11 mand på egen banehalvdel i store dele af 1. divisionskampen; især efter pausen forsvarede thyboerne dybt, mens de fik sværere ved at holde fast i bolden.

- Silkeborg havde bolden rigtig meget. Der er helt sikkert noget at arbejde med. Vi lagde også op til at spille mere primitivt med bolde i bagrummet, siger forsvarsspiller Laus Nielsen.

Forsvarsspilleren understreger, TFC ikke ville falde i Silkeborgs kontrafælde, så i stedet for at risikere at tabe bolden på egen halvdel tyede man til længere afleveringer.

Med søndagens præstation ser både Mathias Pedersen og Laus Nielsen positive takter fra thyboerne. Nu mangler de bare at være mere skarpe med bolden og foran mål, lyder det fra TFC-spillerne.