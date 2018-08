TFC slog Hanstholm i tæt finale

HØRDUM: Thisted FC fra fodboldens serie 1 slog onsdag aften serie 3-mandskabet fra Hanstholm i finalen ved dette års Thymesterskab i en kamp, der var en finale værdig.

Kampen startede roligt i det første kvarter, men herefter var der travlt for målmændene i begge ender, inden TFC kunne juble over, at mesterskabet var i hus.

På blot 16 minutter blev der scoret fire mål, der alle havde både dramatik og finesse over sig.

To af scoringerne af Patrick Andersen og Nikolaj Jørgensen gik til Hanstholm, og de sidste to ved Mads Christensen og Alex Zefting gik til Thisted, der dermed kunne gå til pause med 2-2.

Efter pausen skulle der igen gå et kvarter, før der skete noget nævneværdigt.

En Thistedspiller blev nedlagt i Hanstholms målfelt, og et straffespark blev dømt.

Mickey Berg gik roligt til bolden og satte den ind til 3-2, hvilket godt kunne ligne en afgørelse.

Sådan ville Mathias Skinnerup det dog ikke, for med et kvarter tilbage udlignede han til 3-3 og sendte afgørelsen mod straffespark.

De to hold fulgtes pænt ad under straffesparkskonkurrencens første spark, men ved det sjette af slagsen blev Hanstholm bedt om at sparke om, da den spiller, der ellers scorede, ikke var på banen ved slutfløjtet.

Den nye skytte brændte, og det udnyttede Thisted til at afgøre det hele ved 5-4.

- Jeg synes, det var en god finale. Straffespark til sidst var rent tilfældigt, så det var godt nok, sagde Thisteds Mickey Berg uimponeret efter finalesejren.

Hanstholms træner var derimod ikke uimponeret over egen indsats.

- Vi er simpelthen så hammerstolte af det her. Jeg kan ikke rose spillerne nok for den indsats, de har leveret i dag. Mange af dem har præsteret langt over evne, og det er en træner godt tilfreds med, sagde Hanstholms Eigil Kjær om sit holds indsats i onsdagens kamp.