TFC slog Jonas Dals tropper

FODBOLD: Thisted FC begyndte onsdag det tætteste, de har været på en sejrsstime siden efteråret 2017.

For med den anden sejr i træk i NordicBet Ligaen dette efterår har thyboerne fra søndag til onsdag allerede hentet to sejre flere, end man formåede i hele forårssæsonen 2018 i 1. division.

Onsdag aften gæstede TFC Jonas Dals tropper fra FC Fredericia, og thyboerne lagde ud, som de sluttede i søndagens sejr på 4-0 mod Lyngby BK. Allerede efter fem minutter sparkede kampens spiller søndag mod Lyngby, TFC-angriber Sakari Tukiainen, udeholdet i front.

Fra 11-meterpletten eksekverede den finske frontangriber sikkert. Den tidligere Hobro-reservemålmand Alexander Nybo, der nu er førstevalg i Fredericia, kastede sig til højre, og det fangede finnen, som stille trillede kuglen den modsatte vej og over stregen.

Inden onsdagskampen mod Fredericia havde TFC lukket sammenlagt tre mål ind i fire kampe. TFC-føringen på 1-0 så da også ud til at holde til pausefløjt, men i dommer Henrik Overgaards sidste ordinære minut af 1. halvleg kom thyboerne for skade at score selvmål.

Fredericias Andreas Oggesen vristede sig fri til et indlæg i højre side, og på forreste stang rettede TFC-midterforsvarer Laus Nielsen det flade indlæg i kassen bag TFC-målmand Mathias Rosenørn.

Pausestillingen på 1-1 holdt indtil 10 minutter før tid. Her blev en af de få gengangere fra sidste sæsons startopstilling hos TFC matchvinder. Glenn Rask scorede efter et frispark fra thyboernes venstre side. Finske Sakari Tukiainen var først over frisparksindlægget, men først afværgede tværribben finnens hovedstød, og da bolden så tog turen fra undersiden af overliggeren og mod mål, viftede Alexander Nybo bolden ud i feltet. Her dukkede Glenn Rask op og styrede returen i kassen.

Sejrsmålet sender TFC op på otte point efter fem runder. Det rækker lige nu til en plads som nummer tre i 1. division, fordi TFC har en bedre målscore end Viborg FF, Lyngby BK og Næstved BK, der alle også har otte point.