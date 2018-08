TFC tabte hjemmebanedebut

FODBOLD: Der var aldrig rigtig tvivl om udfaldet, da Thisted FC søndag spillede sæsonens første hjemmekamp i 1. division. Gæsterne fra Nykøbing FC styrede kampen mere eller mindre fra første fløjt og sejrede med 2-0.

Gæsterne fra Falster trykkede af to gange i de første fire minutter, mens thyboerne skulle 11 minutter hen fro at få at godt forsøg ved finske Sakari Tukiainen.

Efter 20 minutter scorede Nykøbing deres første mål i denne sæsons NordicBet Liga. Sigurd Schøndorf fik hovedet på et indlæg fra falstringernes venstre side. Selvom thyboernes førstemålmand, Mathias Rosenørn, var tæt på stregen, sejlede et hovedstød uden stor fart over ham i kassen.

Generelt pressede de rødblusede mest på i kampens første 45 minutter, hvor kampen bar præg af, at ingen af de to hold havde indstillet sigtekornet særlig præcist, men hvor gæsterne trods alt kom frem til flest farlige forsøg.

To minutter efter pausen brændte det igen på for thyboerne på et indlæg, da bolden dansede langs stregen, inden den blev sparket væk. Situationen indledte et nyt Nykøbing-pres, og bare to minutter senere kastede presset et mål af sig. På et hjørnespark fra venstre løb Jakob Bonde fri på første stang og dirigerede uhindret bolden ind i sidenettet til 2-0.

Målet indledte et skydetelt i TFC’s målende. Først headede gæsterne forbi på endnu en chance efter hjørne, mens målscoreren til 1-0, Sigurd Schøndorf, efter 54 minutter knaldede bolden over mål på et skud fra nær straffesparkspletten.

Det næste kvarter fulgte utallige tilløb, blokerede skud og hovedstødsafslutninger fra gæsterne, og det kunne en dobbeltudskiftning i thyboernes forsvar efter en times spil ikke ændre på.

Og selvom thyboerne red stormen af i kampens sidste kvarter, kunne den indskiftede TFC-midterforsvarer Mathias Myrthue takke Mathias Rosenørn for, at han ikke kom for skade at score selvmål. På et indlæg fra gæsternes højre side gled Myrthue ind i bolden tæt under mål, og så tvang han Thisted-målmanden til at diske op med en refleksredning på stregen.

Herefter kom begge hold frem til sporadiske forsøg, hvor TFC’s Jeppe Mehl tegnede sig for den største chance i kampens overtid, men han sparkede lige på målmanden. Derfor endte kampen med 2-0 til gæsterne. TFC har nu et point efter to runder i 1. division.