TFC-træner: Vi er en unik enhed

FODBOLD: Thisted FC hentede søndag den tredje sejr i de seneste fire kampe, da Hvidovre blev sendt hjem med et 0-1-nederlag.

Det er en stærk defensiv, der har grundlagt succesen.

- Jeg er stolt af, at vi er et hold, der forstår, hvad det betyder at forsvare sig godt. Det gør jo, at vi har en fornemmelse af, at vi kan vinde alle kampe. Når tingene ikke lige fungerer, accepterer vi at gå ned og forsvare os, og så arbejder vi bare som en helt unik enhed, siger Thisted-træner Bo Thomsen.

Søndag mod Hvidovre kom defensiven dog under hårdt pres.

- Det var en fin første halvleg, men i anden halvleg var vi under belejring. Vi reddede på stregen, de ramte stolpen, og Rosenørn (Thisted-målmand Mathias Rosenørn, red.) tog nogle vanvittige bolde.

- Nerverne var uden på tøjet, og det var i overkanten af, hvad der er sjovt som træner, men når man så står med armene i vejret til sidst, er det ligegyldigt, siger Bo Thomsen