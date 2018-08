Thai-kvinderne i Thy - 10 år senere

THY: For 15 år siden begyndte en filmskaber og en antropolog at følge thailandske kvinder, som søgte kærligheden og en ny tilværelse i Thy.

Det blev til to prisbelønnede tv-film, "Fra Thailand til Thy" fra 2007, fulgt op året efter af "Fra Thy til Thailand".

Men instruktør Janus Metz og antropolog Sine Plambech slap ikke kontakten til de dansk-thailandske par og deres familier. I 2014 tog de kameraet frem igen.

Denne gang har det resulteret i en biograffilm, "Hjertelandet", der er med klip fra de to tidligere produktioner, men som først og fremmest er baseret på nye optagelser.

Sommai, en tidligere sexarbejder fra Pattaya i Thailand, er en af hovedpersonerne i historien om de mange thailandske kvinder, der er kommet til Danmark i løbet af de seneste 25 år. Sommai giftede sig med Niels fra Thy - og begyndte at hjælpe ensomme mænd fra lokalsamfundet og fattige kvinder fra sin landsby i Thailand med at finde en at dele livet med.

"Hjertelandet" fortæller nogle af de kærlighedshistorier og familiekrøniker, som fulgte i kølvandet på bl. a. Sommais arbejde.

Ét par trives blandt haveengle, buddha-statuer, jordbær og orkideer. Et andet par er i færd med at blive skilt, og Sommai selv længes hjem til at det, hun forlod for årtier siden. Hun vil ikke dø i Danmark, og Niels vil ikke bo i Thailand.

Filmen får biografpremiere 20. september, men allerede 31. august præsenteres den ved en gallapremierer i Skive.