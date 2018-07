Thailand påbegynder forsøg på at få indespærrede drenge ud

De thailandske myndigheder har indledt evakueringen af 12 drenge og deres fodboldtræner fra en oversvømmet grotte i det nordlige Thailand.

Det bekræfter lederen af redningsindsatsen på et pressemøde tidligt søndag morgen dansk tid.

- Vores to største udfordringer lige nu er vand og tid, siger en talsmand for redningsmyndighederne.

Han tilføjer, at man efter nærmere undersøgelser af grotten har udelukket boring som en mulig måde at redde drengene ud på.

Myndighederne oplyser videre på pressemødet, at der søndag formiddag klokken ti lokal tid - klokken fem dansk tid - blev sendt 18 dykkere - 13 internationale og fem fra Thailand - ind i grottekomplekset.

Tidligere på morgenen gik myndighederne i gang med at vise folk bort fra et område nær indgangen til grotten, hvor de 13 personer har siddet fanget siden den 23. juni.

- Alle, som ikke er involveret i redningsarbejdet, skal straks forlade området, oplyste politiet på stedet via et højttalersystem.

- Efter en vurdering af situationen skal vi bruge området til at hjælpe ofre, oplyste politiet videre ifølge nyhedsbureauet AFP.

Journalister og andre havde kort før klokken fire dansk tid pakket deres ting og var begyndt at forlade området, hvor flere end 1000 mennesker har opholdt sig de senest dage.

I starten af weekenden sagde provinsguvernør i Chiang Rai Narongsak Osatanakorn, at drengene ikke var klar til at tage den flere kilometer lange tur ud af grotten.

Men senere lørdag slog han fast, at gunstigt vejr og faldende vandstand har skabt gode muligheder for at forsøge at få dem ud.

Myndighederne ventede lørdag på to store grupper af frivillige dykkere, som skulle ankomme senere på dagen og søndag.

Når de er ankommet, vil de være parate til at indlede redningsoperationen, oplyste provinsguvernøren lørdag.

- Nu og de næste tre eller fire dage er forholdene virkelig gode for en evakuering, sagde han.

De 12 drenge, der er i alderen fra 11 til 16 år, og deres 25-årige fodboldtræner har været indespærret i grottekomplekset Tham Luang i provinsen Chiang Rai i 15 dage, efter at kraftigt regnvejr oversvømmede grotten og gjorde det umuligt for dem at komme ud.

/ritzau/