Thellufsen: Dejligt at være i gang igen

FODBOLD: Forberedelserne til den kommende sæson i Superligaen er i fuld gang. AaB spillerne har nu overstået den første træningsuge.

Lørdag venter så første træningskamp, når Viborg kommer på besøg. Rasmus Thellufsen er glad for igen at være på træningsbanen.

- Det har været dejligt at komme i gang igen. Det er skønt at komme tilbage efter ferien og se gutterne igen. Men samtidig har det været hårdt, for vi har en masse løb og dobbelte træningspas her i starten, siger kantspilleren.

Lørdagens kamp mod Viborg er første af fire testkampe, inden AaB 13. juli drager mod Haderslev for at spille mod SønderjyskE i første turneringskamp. Viborg kampen skal bruges til at få alle i gang igen. Men samtidig skal der ikke tages nogen chancer.

- Der er ikke nogen, der kommer til at spille over 45 minutter, så det er bare for at få alle i gang. Jeg er dog stadig lidt i tvivl, om jeg skal spille, for kan mærke at mit ene baglår spænder lidt op. Og det er dumt at tage chancer på det her tidspunkt, siger Rasmus Thellufsen.