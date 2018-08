Thellufsen erstatter Risgård hos AaB

FODBOLD: AaB-træner Morten Wieghorst har ikke altid været den største fan af kontinuitet, og derfor er der også endnu engang ændringer i startopstillingen, når AaB mandag aften gæster AC Horsens - en kamp, hvor AaB med en sejr rykker alene på førstepladsen i Superligaen.

Magnus Christensen erstatter som ventet Filip Lesniak på den centrale midtbane, men mere overraskende er det, at Kasper Risgård glider ud på bænken efter ellers at have været en af de bedste AaB’ere i det her efter. I stedet er det den talentfulde Rasmus Thellufsen, der får startpladsen på venstre kant.

AaB stiller således op: Jacob Rinne - Kristoffer Pallesen, Jores Okore, Jakob Blåbjerg, Jakob Ahlmann - Kasper Kusk, Magnus Christensen, Oliver Abildgaard, Rasmus Thellufsen - Jannik Pohl, Wessam Abou Ali.

Når kampen begynder, kan du følge den i livebloggen herunder.