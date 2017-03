AALBORG: Inden kampen i DBU-Pokalen torsdag aften var den bedste kamp nogensinde for Rasmus Thellufsen en kamp på AaB’s U17-hold, hvor han scorede to gange.

Ja, godt nok har han lavet flere mål i en syvmandskamp, men det kan ikke helt måle sig med de fire gange, han fik netmaskerne til at blafre i sejren på hele 5-0 over Silkeborg.

- Det var jo helt fantastisk. Til at starte med var jeg næsten lidt ked af, at jeg ikke havde prøvet at score nede foran AaB-fansene på Vesttribunen. men det fik jeg jo så prøvet efter pausen, lyder det fra en glædesstrålende Rasmus Thellufsen.

- Kritikerne vil jo sige, at du fejler lidt ved ikke at lave tre i en halvleg og ikke et med både venstre, højre og hovedet?

- Nej, jeg ved det godt. Og det skal jeg nok love at arbejde med fremefter, griner han.

AaB var totalt overlegne mod Silkeborg, der havde skiftet seks spillere fra søndagens nederlag på 3-0 i Superligaen på samme bane.

- Jeg synes, at vi er blevet gode til at få flyttet bolden hurtigt på de små områder oppe i offensiven. Og så fungerer tingene jo bare. Vi har selvtillid. Men nej, vi har ikke besluttet, hvem der skal lave hat-trick i Odense på mandag. Det må vi lige ud og have snakket om på AaB i morgen, griner han.