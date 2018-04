Theresa May holder krisemøde om Syrien i Downing Street

Premierminister Theresa May har kaldt sine topministre - regeringens kabinet - tidligt hjem fra påskeferie for at deltage i hastemøde i Downing Street torsdag.

Avisen Daily Telegraph skriver, at britiske ubåde allerede er beordret i retning mod Syrien, og at ministrene vil blive bedt om at godkende, at Storbritannien kan deltage i militæraktion i Syrien efter et formodet kemisk giftangreb mod civile.

Præsident Donald Trump har advaret om, at USA's militær er ved at gøre klar til at rette et angreb på Syrien.

May vil ved et regeringsmødet drøfte en britisk reaktion på det, som hun har kaldt et barbarisk angreb, som kræver en reaktion.

Ifølge BBC er den britiske premierminister parat til at give grønt lys for, at briterne deltager i en amerikanskledet militær aktion, uden at det britiske parlament bliver spurgt.

En talsmand for Downing Street afviser at kommentere disse forlydender.

The Telegraph citerer regeringskilder for at sige, at Storbritannien "gør alt nødvendigt" for at kunne affyre Tomahawk-raketter mod Syrien.

Arbejderpartiet Labour kræver, at May spørger parlamentet, hvilket har været en ikke-bindende konvention siden 2003, hvor briterne støttede den USA-ledede invasion i Irak.

Briterne har gennemført luftangreb mod Islamisk Stat i Syrien fra dets militærbaser i Cypern.

Parlamentet stemte imod en britisk militær operation mod præsident Bashar al-Assads styre i 2013, hvilket bragte Theresa Mays forgænger, David Cameron, i forlegenhed.

Dette var med til at få tidligere præsident Barack Obamas administration til afholde sig fra et angreb under lignende omstændigheder.

Muligheden for et luftangreb, som Trump selv nævnte på Twitter tidligere onsdag, er ifølge Det Hvide Hus kun en af flere muligheder for handling.

De britiske forberedelser finder sted som svar på et formodet giftangreb i byen Douma ved Damaskus i lørdags.

