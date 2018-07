Theresa May udnævner Dominic Raab til brexitminister

Den britiske premierminister, Theresa May, har udnævnt Dominic Raab som ny brexitminister.

- Det har behaget dronningen at godkende Domnic Raab som minister for vores udtræden af EU, hedder det i en erklæring fra Mays kontor.

Raab, som indtil nu har været regeringens boligminister, var en fremtrædende EU-modstander under valgkampen i 2016 op til den britiske folkeafstemning.

Den 44-årige Raab var advokat, før han blev medlem af parlamentet i 2010.

Han overtager nu forhandlingerne med Michel Barnier, EU's chefforhandler.

Dominic Raab har været i regeringen siden valget i 2015. Han arbejdede i begyndelsen i justitsministeriet.

Han overtager posten som brexitminister efter David Davis.

Davis har trukket sig fra regeringen, blot 48 timer inden den britiske premierministers nye og "bløde" brexit-strategi skulle træde i kraft.

Theresa May har ifølge Financial Times holdt David Davis i uvished til sidste øjeblik omkring strategien.

David Davis advarede mod, at EU ikke ville acceptere regeringens nye brexitaftale. En advarsel, der blev underkendt, og som i sidste ende resulterede i den tidligere ministers aftrædelse.

Davis siger, at hans tilbagetræden vil gøre det lettere for Storbritannien at imødegå EU's forsøg på at få indrømmelser fra briterne. Han insisterer på, at han ikke forsøgte at underminere eller udfordre premierminister May.

/ritzau//Reuters