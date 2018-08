Thisted-assistent: Sikke en uge

FODBOLD: Efter ni måneder uden en sejr i NordicBet Ligaen i fodbold, ramte Thisted FC pludselig formen i den forgangne uge.

Sejre over Lyngby og Fredericia blev søndag fulgt op af 2-2 ude mod Roskilde.

- Vi sidder i bussen og griner lidt. Det har været en fantastisk uge med syv point mod tre mandskaber, der alle kører med fuldtids-setup. Det kan vi bestemt være tilfredse med, sagde assistenttræner Henrik Larsen søndagens opgør.

Den finske skarpretter Sakari Tukiainen har med ikke færre end seks scoringer haft en nøglerolle i jubelugen.

- Han har gjort det vanvittig godt. Men der er tale om en holdpræstation, for vi formår også at spille ham rigtigt. Sakari skal have indlæg fra siderne og bolde i dybden, og det får han i rigt mål nu, sagde Henrik Larsen.

Thisted FC indtager en delt andenplads i NordicBet Ligaen.