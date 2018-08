Thisted banker Birkelse i målrigt pokalbrag

FODBOLD: Onsdag aften vandt Thisted FC med hele 10-0 over serie 2-klubben Birkelse IF. Dermed er de videre til anden runde af DBU Pokalen efter kampen i Birkelse.

Her så Thisted-træner Bo Thomsen gode takter fra en lang række spillere.

- Det var en kamp, hvor vi fik mulighed for at bruge hele truppen. Det var dejligt. Selvom man i sådan nogle kampe kan blive trukket ned i tempo og måske ikke holde aftaler, så gjorde vi tingene færdige mod et hold i dårlig form, siger cheftræneren.

Han hæfter sig især ved det fremadrettede spil i kampen.

- Jeg synes, der var nogle, der kom med gode offensive initiativer. De kom med optimisme fremad i banen, hvilket var dejligt i forhold til at få hul på vores scoringer. Der blev scoret mål på alle mulige forskellige måder i dag. Det er bare skønt, slutter Bo Thomsen.

Birkelses cheftræner, Richard Villadsen, vælger at fokusere på kampens start, hvor hjemmeholdet holdt Thisted i skak. 1. divisionsklubben kom foran i 3. minut, men derefter holdt Birkelse dem fra fadet til 36. minut.

- De var frustrerede og hidsige. For vi stod godt, og de kunne ikke komme igennem. De kommer så foran 2-0 på en fejl, og så går vi ned, fortæller Richard Villadsen.

Birkelse har sæsonstart i serie 2 på tirsdag.