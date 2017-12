Thisted Brewers overlever

THISTED: Thisted Brewers nåede lige præcis at få de sidste ting på plads inden klubbens tredje ekstraordinære generalforsamling, som handlede om overdragelse af klubben til TGI (Thisted Gymnastik & Idrætskultur, red.), og dermed er beslutningen om, at Thisted Brewers fra årsskiftet bliver en del af TGI en realitet. Det vækker glæde hos præsidenten for Thisted Brewers, Pernille Kastning Guldbæk.

- Det er simpelthen fantastisk, siger hun.

En forælder spurgte på den anden ekstraordinære generalforsamling, om man ikke skulle kontakte TGI og høre, om de vil kunne hjælpe. Kontakten blev skabt, og Brewers blev positivt mødt. At amerikansk fodbold fremadrettet skulle være en del af TGI’s palette forudsatte, at Brewers kunne stille med nogle frivillige kræfter til praktiske opgaver.

- Flere ildsjæle dukkede op til generalforsamlingen. De vil gerne varetage de mange praktiske opgaver, så det kom der styr på, siger Pernille Kastning Guldbæk.

De praktiske opgaver består blandt andet i at arrangere kørsel, ordne spillertøj og finde trænerressourcer.

Rent juridisk sker overdragelsen pr 1. januar, men i begyndelsen af januar vil parterne mødes for at få det sidste på plads.