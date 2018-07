Thisted delte med AaB-reserver

FODBOLD: Med fire uger til turneringsstarten i 1. division (NordicBet Ligaen) har Thisted FC nu taget hul på en lang stime af testkampe. Søndag blev det 0-0 mod AaB’s superligareserver, der havde profiler som Rasmus Würtz, Oliver Abildgaard og Rasmus Thellufsen med på holdet.

- Vi har her i starten arbejdet meget med defensiven, så vi får de to firekæder på plads. Så i og med at vi holdt nullet, kan vi godt sætte flueben ud for den konto.

Den nye cheftræner kunne dog se AaB dominere stort i de første 45 minutter. I anden halvleg fik Thisted rettet nogle ting og overtog her styringen med kampen.

- Der var vi bedre gearet til kampen, og vi burde også have scoret et par mål, mener Bo Thomsen, der brugte 20 forskellige navne i opgøret. Heriblandt seks prøvespillere.