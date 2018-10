Thisted er uden kaptajn: Andre skal tage mere ansvar

FODBOLD: Thisted FC har revanche til gode, når thyboerne søndag gæster Nykøbing FC i Nordicbet Ligaen.

Tilbage i august tabte thyboerne med 0-2 i de to holds første indbyrdes møde.

- Det var en rigtig sløj kamp fra vores side, så man må bestemt sige, at vi har noget, vi skal ud at revanchere. Det var en meget energiforladt kamp, hvor vi spillede uden aggressivitet og i stedet løb rundt som en flok skoledrenge, siger Thisted-træner Bo Thomsen.

Derfor var den kamp heller ikke et udtryk for styrkeforholdet mellem de to hold, mener Thisted-træneren.

- De er et godt hold, og de har også leveret fine resultater efterfølgende, men i den kamp gjorde vi forskellen på de to hold større, end den burde være, siger Bo Thomsen.

Thyboerne tager dog på revanchetogt uden anfører Mathias Pedersen, der er i karantæne, og det ligner en markant svækkelse af Thisted-holdet.

- Han har været en vigtig mand for os hele efteråret. Vi må se, om vi ikke kan løse det ved at bytte lidt rundt på nogle spillere, men hvis det skal lykkes, kræver det også, at der er nogle, der rent verbalt tager noget mere ansvar, siger Bo Thomsen.

Han kan dog glæde sig over fornyet selvtillid på sit hold, der i sidste uge vendte 0-2 til en 3-2-sejr over FC Roskilde.

- Det har løftet det hele, for vi var selvfølgelig lidt trykkede af, at det var et stykke tid siden, vi havde vundet. Måden, vi vandt på, har givet en masse energi, og vi har bare haft en sindssygt fed træningsuge, siger han.