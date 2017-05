Thisted FC forlænger med forsvarsprofil

THISTED: Thisted FC har forlænget kontrakten med forsvarsspilleren Mads Lauritsen, og det betyder de to parter nu har papir på hinanden indtil udgangen af 2017, skriver klubben i en pressemeddelelse.

- For Thisted FC er Mads Lauritsen typen for de spillere som klubben ønsker at udvikle og have kontrakt med. Mads er hårdarbejdende og 100 procent seriøs med sin fodbold, men samtidig en imødekommende og venlig person der tegner klubben på bedste vis udadtil, udtaler direktør Karl Kristian Guldhammer.

- Det var en meget nem beslutning for mig, da jeg glæder mig utroligt meget til at spille 1. division med det hold som vi har nu og for Thisted FC. Jeg har efterhånden været i klubben i 4 år og jeg føler, sammen med holdet, jeg har udviklet mig så vi kan begå os i 1. division i den kommende sæson, udtaler Mads Lauritsen.

Det næste halve år skal jeg skrive speciale til min afsluttede uddannelse til Cand. Merc. Aud., og derfor har jeg mulighed for at have fuld fokus på fodbolden. Jeg tror endvidere, at holdet har potentiale til at blive endnu bedre, og det er en udvikling jeg glæder mig til at være en del af i det kommende halve år, tilføjer Mads Lauritsen.

- Vi har forlænget kontrakten med Mads Lauritsen, fordi han er en vigtig og god spiller for holdet og for klubben, udtaler assistenttræner Henning Pedersen. Mads har en god attitude som forsvarsspiller og er god i begge felter og så er han topprofessionel som menneske og fodboldspiller. Vi i trænerteamet tror på, at Mads kan fortsætte sin positive udvikling i Thisted FC, og opfylde både sine og klubbens fremtidige ambitioner, siger Thisted FC’s assistenttræner Henning Pedersen.