Thisted FC henter stærk forsvarsspiller

FODBOLD: Thisted FC, der igen i den kommende sæson spiller i 1. division (NordicBet Ligaen), fortsætter arbejdet med at stable en slagkraftig trup på benene.

Tirsdag har fodboldklubben lavet en etårig aftale med forsvarsspilleren Lukas Enevoldsen, der kommer fra 2. divisionsklubben Brabrand. Det er en mand, der har stået højt på cheftræner Bo Thomsens ønskeliste.

- Han bliver en kæmpe gevinst for os. Han er en stor stærk ledertype, der vinder sine dueller og klogt binder defensiven sammen. Han spillede for eksempel en klassekamp, da vi for nylig mødte FC Midtjyllands reserver i en testkamp, siger Bo Thomsen.

25-årige Lukas Enevoldsen skal erstatte Matej Podstavek i den centrale forsvar, og han ser skiftet som et skridt op.

- Stemningen i spillertruppen er fantastisk, og intensiteten til træning er virkelig høj. Det tiltaler mig meget med min fysiske spillestil. Nu glæder jeg mig bare til at komme rigtig i gang med kampene, og jeg vil gøre alt for, at klubben også får en fin anden sæson i 1. division, siger Lukas Enevoldsen i en pressemeddelelse.