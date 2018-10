Thisted FC i vildt comeback

FODBOLD: Efter en flot sæsonstart har Thisted FC på det seneste mistet pusten med en håndfuld store nederlag.

Det skulle holdet forsøge at rette op på søndag eftermiddag hjemme mod bundproppen i NordicBet Ligaen, Roskilde FC.

Det lykkedes, idet hjemmeholdet vandt 3-2. Det trofaste hjemmepublikum skulle igennem en sølle første halvleg, før de til sidst kunne juble med deres hold.

Thisted kom utrolig skidt ud til kampen. Allerede i det andet minut kunne Roskilde have bragt sig i front på en omstilling, der dog løb ud i sandet. Gæsternes føringsmål kom dog umiddelbart efter, da en udækket Morten Nielsen kunne heade et hjørnespark i mål.

I det 14. minut burde Lasse Nielsen have udbygget føringen for gæsterne, da han slap alene igennem, men Thisted-målmand Mathias Rosenørn reddede med en flot fodparade.

2-0 målet ventede dog lige om hjørnet - og det kom efter endnu et hjørnespark, der blev snittet ind foran mål, hvor Mikkel Thygesen havde let ved at heade bolden det sidste lille stykke ind over stregen.

Thisted fik sin første chance lige før pausefløjtet, men Sakari Tukiainen fik ikke håndteret et knaldhårdt indlæg fra venstre godt nok, og hans afslutning sejlede over mål.

Kort efter modtog Roskildes Philip Rejnhold sit andet gule kort efter en voldsom tackling, og Thisted fik derfor hele anden halvleg i overtal.

Det fik hjemmeholdet frem på banen, mens Roskilde forsøgte sig med dybe bolde i bagrummet.

Sakari Tukiainen fik endnu en chance, men Roskilde-keeperen fik viftet bolden over mål.

For meget sløseri i boldomgangen betød dog, at Thisted havde svært ved at få lagt et vedvarende tryk på Roskilde, og minutterne gik uden nævneværdige chancer - lige indtil i det 68. minut, da Laurits Bust Sørensen fik hamret bolden i mål efter klumpspil i Roskildes felt. Og minsandten om udligningen ikke kom 30 sekunder senere, da Casper Olesen flot headede et indlæg i mål.

Det flotte comeback blev fuldendt et kvarter før tid - på endnu en dødbold.

Et hjørnespark sejlede ind i panden på Sakari Tukiainen, der headede bolden op i målhjørnet.

Inden slutfløjtet kunne Asger Bust have stukket endnu en kniv i gæsterne, men hans fremragende langskud ramte stolpen.