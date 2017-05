Thisted FC nærmer sig matchbolden

DALUM: Der resterer stadig seks spillerunder af forårets oprykningsspil i 2. division, men en fantomstart af dimensioner fra Thisted FC betyder, at den store lommeregner allerede skal på overarbejde inden weekendens returkamp mod Dalum.

Topholdet Thisted FC har opbygget et forspring til tredjepladsen på 14 point, og med status quo efter weekendens kampe kan thyboerne arrangere en oprykningskamp Kristi Himmelfartsdag på hjemmebane mod Brønshøj.

Det kræver dog en sejr i eftermiddag mod Dalum, og fynboerne har allerede én gang ageret lyseslukker mod Thisted FC. Det skete med en udlignende drømmekasse i overtiden på Sparekassen Thy Arena i allerførste spillerunde.

- Jeg var ekstremt skuffet over, at vi tabte to point i den kamp, som vi burde have lukket før. Selvom vi spillede med 10 mand i de sidste 20 minutter, fik de os ikke sat under tryk, siger Thisted FC’s cheftræner Bo Zinck.

Spiller for oprykningskampen

Dalum er i øjeblikket det eneste hold fra de to andre puljer, som Thisted FC ikke har besejret i dette forår, men det er ikke det, der fylder mest hos thyboerne.

- Selvfølgelig vil vi gerne revanchere vores pointtab, men det har vi ikke tænkt så meget over. Sejr over Dalum gør, at vi kan få en finale på hjemmebane, hvor vi kan sikre oprykning, så det er en del af det større puslespil, fortæller Bo Zinck

Dalum har ikke andet end deres placering at spille for, og derfor forlanger Bo Zinck, at holdet viser, hvad der står på spil.

- Det bliver en tæt kamp, så vi skal møde op med en præstation, som vi har gjort mange gange før. Vi skal være gode defensive og samtidig udnytte rummene i deres tremandsforsvar, siger TFC-træneren.

Der er en lille mulighed for, at oprykningen kan sikres i denne weekend, hvis TFC vinder, og både B93 og Avarta sætter point til.

- Det er der ikke stor chance for, og det ville være kedeligt. Drømmescenariet er at kunne afgøre det mod Brønshøj, siger Bo Zinck.