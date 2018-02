Thisted FC skriver med to spillere

FODBOLD: Kort efter Thisted FC’s træningskamp mod AaB på Hornevej melder klubben nu, at de har skrevet under med den finske angriber Sakari Tukiainen.

- Sakari Tukiainen er en hårdtarbejdende angriber der har næse for mål, god i boksen og giver os noget hovedstødstyrke i feltet qua sin højde og fysiske størrelse, siger cheftræner Joakim Mattsson om nyerhvervelsen i en pressemeddelelse.

- Desuden er han god at spille bolden op på i vores presspil, samt en teknisk god angriber på trods af sin størrelse.

Samtidigt har Thisted FC også skrevet med kantspilleren Kingsford Opoku Frimpong.

- Kingsford Opoku Frimpong er en talentfuld ung spiller, som har en god teknik og et godt venstreben, siger Joakim Mattsson.

- Kingsford kan give os gode chanceskabende indlæg fra venstrekanten og har flair for relationelle færdigheder og kan hjælpe os på positionen venstre kant/back/wingback.

Begge spillere fik i lørdagens træningskamp mod AaB en halvleg til at vise sig frem. Det blev ikke til nogen scoringer for Sakari Tukiainen, men han lykkedes med at presse AaB’s bagkæde flot. Kingsford Opoku Frimpong, der er kommet til fra West African Football Academy, spillede venstre wingback og kom godt med frem i banen ved flere lejligheder.

Thisted FC meddeler i øvrigt, at Sakari Tukiainen er hentet til klubben ved hjælp af playersponsorgruppen, der har bidraget økonomisk for at signeringen kunne lade sig gøre.