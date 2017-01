THISTED: Thisted FC tigger klubbens fans om penge i jagten på en ny profil forud for forårets kampe i 2. division.

På klubbens hjemmeside oplyser Thisted FC, at man har fået mulighed for at tilknytte en stærk offensiv spiller på 24 år med flere kampe i Superligaen og 1. division.

Eneste problem er, at klubben mangler 40.000 kroner inden på torsdag for at lukke aftalen med spilleren, der også har flere ungdomslandskampe på sit cv.

Derfor går Thisted-direktør Karl Kristian Guldhammer nu alternative veje for at sikre den mulige forstærkning.

På klubbens hjemmeside opfordres Thisteds fans til at overføre 200 kroner til direktøren over mobilepay, så han kan lukke aftalen.

Thisted skal i foråret kæmpe om oprykning til 1. division. Første slag står 19. marts, når holdet møder Dalum.

/ritzau/