Thisted fik et point i svær udekamp

FODBOLD: Thisted FC fik point for anden kamp i træk, da holdet søndag eftermiddag spillede 1-1 på udebane mod Nykøbing FC på CM Arena på Falster.

Andreas Heimer bragte holdet foran tidligt i første halvleg, men i dommerens tillægstid i de første 45 minutter fik hjemmeholdet udlignet på straffespark.

- Vi var trykket godt og grundigt i bund i første halvleg, men vi fik vendt godt rundt på det i anden halvleg, hvor vi spillede rigtig godt. Vi havde bolden i nettet til 2-1, men den blev annulleret for en lidt tvivlsom offside. Og vi havde også et par andre gode muligheder, siger Thisted-træner Bo Thomsen.

- Men det var et godt point at få. Nu har vi fået point i to kampe, og det havde vi brug for efter en skidt periode, siger han.

Thisted fortsætter dog med de svære kampe. I næste weekend venter endnu en svær udekamp mod HB Køge.

- De startede ud som lyn og torden, men de er kommet noget ned på jorden igen. Så vi håber da, at vi har en chance også der. Man kan jo ikke slappe et øjeblik i den her række, og man får ikke noget forærende, for de slår hinanden på kryds og tværs, siger han.