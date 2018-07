Thisted forlænger med egne spillere

FODBOLD: Martin Søndergaard og Laurits Bust fortsætter fodboldkarrieren hos Thisted FC, der også i næste sæson spiller i NordicBet Ligaen (1. division).

Duoen har trods kontraktudløb 1. juli fortsat med at træne og spille testkampe for klubben, så en forlængelse af aftalerne har ligget i kortene.

Den 25-årige forsvarsspiller Martin Søndergaard har spillet i Thisted, siden han var U19-spiller, og den nye aftale peger frem mod næste sommer.

- Efter en sæson plaget af skader glæder jeg mig til at kunne bidrage 100 procent på banen igen. Trods stor udskiftning i spillertruppen og på holdet er jeg positiv indstillet omkring vores muligheder, og det nye trænerteam kommer også med fornyet energi, siger han i en pressemeddelelse.

19-årige Laurits Bust Sørensen, der fik debut på førsteholdet i den forgange sæson, tager også minimum én sæson mere i Thisted.

- Jeg glæder mig til at udvikle mig yderligere. Jeg vil gerne vise klubben, at de har taget den rigtige beslutning ved at tro på mig som spiller i 1. division, udtaler midtbanespilleren.

Thisted mangler fortsat at lave nye aftaler med Glenn Rask og Mikkel Taiki Pedersen, der dog fortsat træner med i klubben.