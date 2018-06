Thisted har fundet manden: Bo Thomsen ny træner

FODBOLD: Det bliver den 37-årige Bo Thomsen, der overtager tjansen som træner i 1. divisionsklubben Thisted FC.

- Vi ser Bo Stougaard Thomsen som cheftræneren der kan tilføre vores hold fornyet energi, på træningsbanen og i kampene, til den kommende anden sæson i NordicBet Ligaen. Vi kender Bo som en aggressiv vindertype, analytisk, ihærdig og engageret træner der er kendt for at skabe gode resultater. Vi ser også positivt på Bo’s tilgang til fodbolden, hvor nøgleord som hard work og en kæmpe tro på hinanden skal være basen og det passer perfekt til klubbens dna, siger direktør Karl Kristian Guldhammer.

Bo Thomsen spillede i klubben i nogle år, og han er ekstremt glad for at vende tilbage til sin tidligere klub.

- Det er først og fremmest et step op for mig at blive cheftræner for et hold i 1. division og NordicBet Ligaen. Jeg arbejder stenhårdt for at rykke mig hele tiden, og det her er et stød opad i forhold til mine egne sportslige ambitioner", siger Bo Stougaard Thomsen.

- Det er en hård liga og stærke modstandere, og der er også stor forskel på økonomierne i 1. division, men min helt klare tilgang er ud fra en god base og derfra kan kreativiteten stråle. Vi skal vide, hvordan vi defensiv forholder os, og det giver plads frem på banen, så spillere tør gøre noget fantasifuld", siger Bo Thomsen.