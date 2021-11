Corona-tiltag i sogn i Thy efter incidenstal på over 1000

Opdateret kl. 15:22

THISTED:Med 222 smittede de seneste syv dage placerer Thisted sig helt i top som den vestdanske kommune, hvor coronasmitten lige nu er højest.

Kun i de københavnske omegnskommuner er der flere smittede, målt i forhold til indbyggertallet, ifølge onsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

Som andre steder er smitten ikke mindst høj blandt uvaccinerede i skoler og daginstitutioner, og på det seneste er især Sennels blevet hårdt ramt.

I Sennels Sogn har der i løbet af de seneste syv dage været 20 eller flere nye registrerede smittetilfælde. Det bringer incidensen (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) op over 1000, og positivprocent er over 3.

Det betyder, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger til tiltag ved høj lokal smitte på børne- og undervisningsområdet nu bliver taget i brug, oplyser Tue von Påhlman, direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune, ifølge en pressemeddelelse.

I Sennels skal børnene i dagtilbud så vidt muligt holdes inden for deres egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Og skoleundervisningen "skal foregå i stamklasserne i det omfang, det er foreneligt med den almindelige undervisning".

På skoleområdet opfordres der blandt andet også til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder. For børn fra 12 år og opefter opfordres der også til to ugentlige test, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de sidste 12 måneder.

Tue von Påhlman opfordrer alle i Thisted kommune til at gøre en indsats for at få smitten bragt ned. Situationen skal tages alvorligt, selv om mange er vaccineret og der derfor er færre, som bliver alvorligt syge.

- Jeg håber, at alle vil sørge for at efterleve de råd, vi efterhånden kender så godt om at holde afstand, lufte ud, spritte hænder, lade sig teste osv. Lad os endnu engang vise, at vi er gode til at hjælpe og tage hensyn til hinanden i Thy, siger Tue von Påhlman.

Når der tages højde for antallet af testede har Thisted Kommune onsdag et incidenstal på 455. Hvis det tal kommer over 500, skal de tiltag, der nu sættes i værk for skoler og dagtilbud i Sennels Sogn, udstrækkes til hele kommunen.

Derimod har kommunen ikke umiddelbart mulighed for at iværksætte andre tiltag forhold til for eksempel plejehjem, end dem, som fredag træder i kraft med genindførelse af coronapasset, oplyser Tur von Påhlman.

´Smitten breder sig dog også blandt ældre aldersgrupper end de uvaccinerede børn og unge. Efter at én er blevet testet positiv, har Thisted Bingocenter således opfordret alle, der var i centret i søndags, til at lade sig teste. Og Hundborg-Midtthy Rideklub har meldt om to smittetilfælde ved et stævne i klubben i weekenden.

Opdateres...