Thisted henter tidligere Superligaspiller

FODBOLD: Thisted FC har forstærket holdet med den tidligere Superliga-spiller Casper Olesen, der tidligere har optrådt for SønderjyskE i landets bedste række.

Han kommer til det nordjyske efter at have fået opsagt kontrakten hos finske Helsinki IFK, og han har nu fået en etårig aftale med Thisted, der også i denne sæson er kommet forrygende fra start i NordicBet-Ligaen.

- Vi får en spiller, der kommer fra et højere niveau som tidligere Superliga-spiller i SønderjyskE. Jeg forventer, at Casper tager ansvar og kan bidrage positivt til spillertruppen med sin erfaring trods sin unge alder. Casper er en stærk offensiv midtbanespiller med et teknisk godt niveau og som også kan spille angriber. Vi er glade for vi kan hjælpe Casper videre i sin fodboldkarriere i Thisted FC, efter en kort periode i Finland, siger Thisted-træner Bo Thomsen i en pressemeddelelse.