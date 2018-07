Thisted holder på Glenn Rask

FODBOLD: Thisted FC har forlænget aftalen med højrebacken Glenn Rask, så han er på kontrakt resten af dette år.

Glenn Rask kom til Thisted i 2014 fra Kjellerup IF, og han har siden spillet 150 divisionskampe for Thisted, hvilket gør ham til en af de mest rutinerede spillere i den nuværende trup.

- Jeg har under skiftende trænere nydt godt af klubbens målsætning og fokus på at udvikle holdet og de enkelte spillere til et konstant højere niveau. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg også har en personlig målsætning og ambition om at blive fuldtidsprofessionel fodboldspiller og der findes ikke et bedre sted end Thisted FC til at nå min målsætning. Klubben har et helt unikt træningsmiljø, siger Glenn Rask i en pressemeddelelse.

- Glenn Rask har en universal værktøjskasse som kan bruges på mange positioner på banen, og Rask er samtidig en dygtig fodboldspiller med stor erfaring på og udenfor banen, siger cheftræner Bo Stougaard Thomsen.