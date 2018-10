Thisted hungrer efter en sejr

FODBOLD: Thisted FC er røget ind i en kedelig stime, hvor holdet har tabt to kampe på stribe i 1. division, ligesom det også blev til exit i Sydbank Pokalen mod OB.

I dag gæster NordicBet Ligaens bundhold Thisted, men efter Christian Lønstrup har taget roret i Roskilde, så ligner det også en klub, der gerne vil længere frem i tabellen.

- Det, som kan føre os til sejr, er, at vi hungrer så meget efter tre point, at alle vil give deres højre arm for at vinde, siger Laurits Bust Sørensen til klubbens hjemmeside.

- Jeg tror kampen vil udvikle sig sådan, at FC Roskilde vil være en del på bolden, hvor vi kommer til at stå kompakt og tæt i vores kæder, og så vil vi slå til på omstillingerne. Dermed ikke sagt, at vi ikke vil have bolden, for det vil vi gerne, men vi skal være klogere og mere kyniske, når vi så er bolden, siger han.

Thisted FC ligger inden kampen på rækkens syvendeplads med fem point op til oprykning