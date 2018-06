Thisted kaprer Skive-profil

FODBOLD: Thisted FC har fundet afløseren for anfører Allan Høvenhoff, der som bekendt er skiftet til den nyoprykkede superligaklub, Vendsyssel FF.

1. divisionsklubben har lørdag præsenteret Skive IK’s Mathias Pedersen som afløser på midtbanen.

- Mathias Pedersen stod øverst på vores ønskeliste som ny styrmand på den centrale midtbane. Vi kender Mathias, som er fra Thy og som har været gennem klubbens talentudvikling, som en hårdtarbejdende ledertype, der har udviklet enormt sig gennem de seneste tre sæsoner i 1. division hos Skive, siger direktør Karl Kristian Guldhammer i en pressemeddelelse.

Mathias Pedersen, der har lavet en etårig kontrakt, vender dermed tilbage til den klub, han forlod for fire år siden.

- Jeg er rigtig glad for at være tilbage på Lerpytter og Sparekassen Thy Arena og få lov til sætte mit aftryk heroppe igen. Thisted FC har gennem forhandlingsprocessen vist de gerne vil have mig tilbage og det har tiltalt mig rigtig meget, at klubben tror jeg kan gøre en forskel, udtaler Mathias Pedersen.