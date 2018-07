Thisted Kommune skilter mod bål

THY: Skilte på tysk, dansk og engelsk kommer i dag op på 10 kommunalt ejede enten bål eller shelterpladser i Thisted Kommune. Her har man valgt følge politiets opfordring om at skilte, så både danske og udenlandske turister kan se, at der er afbrændingsforbud.

- Alene bare i weekenden var der fire steder, hvor afbrændingsforbuddet blev overtrådt, siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

- Vi vil hellere forebygge, før der sker en skade, siger Tobias Geertsen, sektionsleder i Anlæg og Infrastruktur i Thisted Kommune.